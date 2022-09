“Ganhava um salário muito alto…Eu comuniquei à direção [do SBT] que queria sair” disse Lívia Andrade em entrevista

A influenciadora que atualmente integra a equipe do Domingão, deu uma entrevista à jornalista Patrícia Kogut.

Em entrevista à jornalista Patrícia Kogut, a gata, apresentadora, atriz e influencer digital, Lívia Andrade, conta como era seu emprego no SBT e como foi que ela saiu da emissora.

A apresentadora conta que, após as diversas mudanças no programa ‘Focalizando’, onde ela trabalhava, a mesma começou a perder o gosto pelo que fazia e ao falar com o Silvio sobre isso, ele lhe afirmou que ela não era obrigada a continuar fazendo aquilo se não quisesse.

Devido a pandemia, o Programa ‘Silvio Santos’, que também contava com a presença de Lívia, teve suas gravações interrompidas, o que fez com que ela estivesse empregada, porém quase não estivesse trabalhando. Diante disso, a mesma resolveu seguir outros caminhos.

“Ganhava um salário muito alto para não fazer nada naquele momento. Eu comuniquei à direção que queria sair, que estava vendo outras coisas. Me pediram calma e paciência, pois tudo voltaria ao normal. O tempo foi passando, e o negócio não voltou a ser como era antes. E que bom que não voltou.”

Grata por tudo o que viveu na emissora, a atriz conta que teve um ótimo professor. “Eu sou muito grata por tudo o que fizeram por mim, por todas as oportunidades que recebi, pelo respeito. Tive um professor incrível, que foi o Silvio Santos. Isso é um privilégio.”