Galvão Bueno é a nova aposta do McDonald´s

A rede de fast foods mais famosa do mundo investiu alto na contratação do narrador mais famoso dos campos de futebol, para fazer as propagandas do cardápio

Para quem ama o mundo da publicidade já deve ter percebido que Galvão Bueno está fazendo o anúncio do cardápio do McDonald´s, mas muito mais que isso, está trazendo a visibilidade da marca para outro patamar. A estratégia é apostar no narrador mais famoso do Brasil para conseguir alavancar as vendas.

“A voz marcante do Galvão está no imaginário de grande parte dos brasileiros, que acompanharam muitas conquistas da nossa Seleção e de clubes de futebol com a sua narração. Essa campanha pode ser uma boa maneira de chamar a atenção do público, que poderá ter uma sensação de estranheza no início, já que não está tão habituado a ver o narrador em um conteúdo fora da seara esportiva , mas o Galvão é uma figura que conta com muito prestígio dos brasileiros e que, certamente, atrairá os holofotes dos consumidores fiéis e daqueles que não frequentam a rede de fast food”, afirma Renê Salviano em entrevista para a Veja.

Os comerciais que ganharam a voz de Galvão não se restringem apenas ao meio digital, nas tvs, assumindo a internet e ganhando cada vez mais espaço diante da estratégia traçada.