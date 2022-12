Galvão Bueno critica Tite: “A cena de ele largando o time chorando é muito feia”

Narrador da derrota do Brasil na Copa do Mundo não deixou de reparar na atitude e escolha do técnico da Seleção

Meu coração de fofoqueira que ama um esporte ficou um pouco preocupado ao ver que Neymar não tinha sido escolhido para bater o pênalti decisivo na Copa do Mundo. Galvão Bueno não ficou calado e ainda comentou a escolha de Tite para a partida decisiva que elegeu o Brasil como perdedor. “Como você pode ter uma cobrança de pênalti em que o Neymar nem chega a cobrar? E [Rodrygo], um menino de 21 anos abre a cobrança de pênalti? Tem certas coisas que não consigo entender. Gosto muito do Tite, mas a cena de ele largando o time chorando, um monte de garoto chorando, em campo e indo embora sozinho pro vestiário é muito feio. Sei que ele não gosta de ficar comemorando quando ganha. Mas não se pode largar uma nova geração chorando em campo e ir pro vestiário. A despedida foi triste”, disse Galvão. O comentarista ainda disse que o Brasil não fez uma boa Copa. “A seleção brasileira não fez uma grande Copa. Não tinha feito em 2018. Uma parte contra a Sérvia, o primeiro tempo contra a Coreia. Hoje, o primeiro tempo não existiu. O intervalo deve ter funcionado porque voltaram pressionando, com prioridade de gol, sim. Então era um jogo que não era para perder. O jogo contra a França em 2006, nas quartas, contra a Holanda em 2010, contra a Bélgica em 2018, foram jogos que se perder perdeu. Hoje não era jogo para perder”, pontuou.