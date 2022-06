Gabily sai em defesa de Mc Mirella: ”Monte de gente que vai e volta com ex por coisa pior”

Internet não perdoou vídeo de Mirella com Dynho e ainda julgou a cantora perdoar o ex e não as amigas

Deu o que falar o vídeo de Mc Mirella e Dynho em uma balada de São Paulo, mas o que botou ainda mais lenha na fogueira foi a funkeira dizer que os dois estão bem e que não são brigados como todo mundo imaginava que seria. O que chocou a internet foi a relação dos dois estar maravilhosa e Mirella ter abandonado algumas amigas pelo caminho. Gabily usou seu Twitter para defender a amiga.

“Monte de gente que vai e volta com ex por coisa pior, quer julgar uma pessoa pública que faz o mesmo que vocês fazem no off ahhh gente peraí né”, iniciou a cantora.

“Acho que se uma pessoa não age como eu agiria não me dá o direito de julgar e humilhar ela. Deus deu a vida pra cada um fazer o que quiser. A gente não pode ditar regras na vida de ninguém!”, continuou a funkeira.

“Às vezes se um conselho seu não é seguido por alguém não significa que você tem que arrasar a pessoa e repugnar ela. Amizade não é isso. Você tem que aceitar a pessoa e suas escolhas, e fodac… a gente não é dono da vida de ninguém!”, escreveu.

“As pessoas são adultas e decidem por si o que é melhor pra elas, eu já passei por vários tipos de relacionamentos e cada um de vcs que tá julgando já viveu tbm, não sei com que direito vocês se acham de criticar a vida e a escolha alheia sério mesmo. O dia que eu me emputecer e falar tudo que vocês acham que é uma coisa e mostrar a outra… eu quero ver, Por isso meu lema é melhor FICAR QUIETINHA PRA MORRER VELHINHA, porque a justiça não é pagar na mesma moeda, deixo pro universo se encarrega de cada um”, disse Gabily.

A cantora ainda foi questionada do porquê estaria se posicionando sendo que ela não tem nada a ver com a história. “Estou defendendo a Mirella somente como amiga, que tá sofrendo hater por ter aparecido com o fulano lá, isso não tem nada a ver com apoiar essa atitude dela! Mas estou do lado dela como amiga e chamar atenção não é arrasar a pessoa e abandonar ela, é você fazer ela enxergar”, escreveu.

