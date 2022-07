Gabily explica treta com Anitta: “Esse conflito não existiu, plantaram fake news”

Em entrevista para a revista ‘Quem’ a cantora contou que conversou com a poderosa

Gabily e Anitta deram o que falar nos últimos tempos, depois que a cantora acusou a girl from Rio de copiar algumas de suas ideias no clipe ‘Tropa’, mesmo que indiretamente. Os fãs ficaram com os nervos à flor da pele e ajudaram a colocar lenha na fogueira. Em entrevista para a revista ‘Quem’, Gabily repassou o boato e disse que tudo foi fake news.

“Conversei com ela diretamente. Esse conflito que fizeram na internet não existiu. Plantaram aquela fake news, ela acabou me dando unfollow e a gente deixou de seguir para manter a paz, para não ter discórdia. Eu deixei morrer de um lado, e ela do outro. Estamos entendidas, está tudo certo”, disse a cantora.

Gabily ainda não voltou a seguir Anitta nas redes e abafada sobre a fama. “Eu passo muito por isso, então aprendi a me calar porque a verdade vai aparecer com o tempo. Não adianta eu brigar com forças maiores porque a minha voz vai ficar por baixo de outras vozes. Eu já sou artista, estou sujeita a isso o tempo inteiro. Toda hora sai uma fofoca. Se eu esquentar com isso, não vou trabalhar. Prefiro trabalhar e deixar que o meu sucesso fale por mim. E vou conquistar muito mais. Não estou nem perto de onde eu quero chegar”, contou.