Gabi Martins diz que Lincoln Lau chegou a simular a própria morte

Em entrevista ao ‘Fofocalizando’, a ex-BBB revelou detalhes sobre o seu relacionamento abusivo ao lado do gamer

Depois que Gabi Martins descobriu a traição de Lincoln Lua e expôs tudo nas redes sociais, a musa não parou mais de revelar uma história assustadora por trás do namoro com o gamer. Em entrevista para o ‘Fofocalizando’ ela revelou que ele teria simulado a própria morte em um dos episódios assustadores d o romance entre os dois.

Gabi Martins também falou sobre o seu namoro com Tierry e se tem ou não dedo podre para relacionamentos… será?#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/dn3LKeW2nW — Fofocalizando (@pfofocalizando) March 23, 2023

“Ele simulou um suicídio e ficou desaparecido por 12 horas. Ele pediu para apagar as fotos antigas, senão, ia parar de tomar os remédios”, disse ela ainda muito abalada.

Gabi ainda diz que não queria viver de aparências com ele. “Eu não queria viver uma relacionamento exposto na internet… Ele tinha a senha do meu celular e eu tinha a senha do celular dele”, contou.