Reataram? Gabi Brandt e Saulo Pôncio viajaram juntos para os EUA

Entre trancos e barrancos, o casal viajou para encontrar amigos no exterior

Ainda esses dias postei para vocês que Saulo e Gabi tinham sido flagrados no aeroporto do Rio de Janeiro, mas não sabíamos para onde os dois pombinhos iriam e se estavam juntos. Hoje, consegui confirmar minhas intuições com uma viagem que o casal fez para os Estados Unidos, mais precisamente Miami.

Saulo Pôncio e Gabi Brandt viajam juntos para Miami (Foto: Reprodução)

Ah, e não é de hoje que eles são vistos juntos, viu? Eles já tiveram um date em um restaurante japonês do Rio e minhas fontes me disseram que ambos estavam muito apaixonados na sala de embarque para o voo internacional.

Os familiares dizem que os dois não estão juntos, mas quem não sabe que essa aproximação vai formar o casal que já deu o que falar por aqui? Todos nós sabemos e, de certa forma, torcemos para que a paz seja reestabelecida.

Vale lembrar que Saulo e Gabi têm dois filhos, Henri, de quase um ano, e Davi, de 3 anos. O relacionamento dos dois foi oficializado em 2019 em uma cerimônia luxuosa no Copacabana Palace.

Tomara que o melhor seja feito para os dois, torço para que a paz reine, apenas.