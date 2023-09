Fuzuê: Reencontro entre Maria Navalha e Cata Ouro traz revelações bombásticas

A mãe desaparecida de Luna revelará ao andarilho que já encontrou o tesouro que está sendo tão almejado pelos personagens da trama.

Minha gente, o que tudo indica a personagem Maria Navalha esconde mais segredos do que nós podemos imaginar e isso ficará ainda mais visível quando a mãe de Luna ficar cara a cara com o Cata Ouro.

Após se envolver em uma baita briga com Preciosa, para defender a sua filha e ser levada para a delegacia, a ex-amante de César procurará o andarilho para tirar satisfação, perguntando o motivo do mesmo ter envolvido Luna na procura do tesouro que a trama tanto fala.

O mendigo então tentará alertar a mulher, afirmando que outras pessoas também estão a procura desse tesouro, mas será interrompido por ela, que garantirá a ele que ela já achou o que eles estão procurando.

Continuando, Maria Navalha afirmou com todas as letra que Luna Jamais poderá descobrir a verdade sobre o andarilho, o que deixará um grande suspense no ar. O que vocês acham que esses dois estão escondendo?