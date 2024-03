“Fui agredida durante o casamento”, revelou Letícia Birkheuer ao denunciar seu ex-marido de violência domestica  

Genteeee, eu tõ completamente chocada com essa postagem que eu acabei de receber aqui no meu Whatsapp, onde a atriz Leticia Birkheuer denuncia seu o ex-marido, Alexandre Furmanovich, por violência doméstica. Num vídeo publicado em suas redes sociais, neste domingo (31), Letícia expôs todas as violências que sofreu do empresário e contou do medo que sentiu enquanto busca proteção pela Justiça.

Leticia e Alexandre foram casados entre 2011 e 2013 e têm um filho juntos, João Guilherme, de 10 anos. A modelo disse que sofreu agressões durante o casamento e após o fim do relacionamento. “Nenhuma mulher deve ser agredida, violada ou ameaçada”, iniciou.

“Fui agredida durante o casamento. Mais de 10 anos após estar separada, fui ameaçada de forma grave, injusta, dentro de um restaurante. A violência contra nós mulheres não para. Meu ex-marido, pai do meu filho, gritava em um restaurante, que só não quebraria minha cara porque estava na presença dele, de nosso filho, de uma criança. Fui agredida psicologicamente. Ameaçada. Atemorizada. Ele tentou e tenta me destruir”, completou.

Birkheuer deixou claro que há “testemunhas e vídeos”, além de uma “segunda medida cautelar da Lei Maria da Penha”. “Nada disso o deteve. Sinto-me insegura, vulnerável. O pai de meu filho é um empresário do setor de joias, dono de joalheria e que se sente muito poderoso. Mas não posso baixar a cabeça. Busquei força e coragem na minha mãe, nas minhas tias, nas minhas avós, minhas amigas. Todas mulheres de fibra”, pontuou.

“Resta-me confiar nas autoridades públicas e lutar para que a mulher seja respeitada pelo simples fato de ser mulher. Se esse meu relato inibir um único ato de violência, terá significado expor um assunto que tanto me entristece e fragiliza. Não se calem. Em caso de violência doméstica, procurem a Polícia, a Justiça. Lutem pelos seus direitos”, concluiu.

A apresentadora também falou da “sensação muito ruim e triste” que teve depois de sofrer a agressão no restaurante e incentivou outras mulheres a denunciar casos de violência doméstica.