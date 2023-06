Frota confirma que Claudia Raia o traia com ator famoso: “Me confirmou”

Alexandre Frota revela a traição de Claudia Raia com ator famoso que era um amigo seu, saiba quem!

Parece que Frota trouxe o seu casamento polêmico com a atriz Claudia Raia em pauta mais uma vez. Só que dessa vez o babado é seguinte, gente! O ex-deputado federal soltou o verbo de que foi traído pela artista com um também ator famoso que era seu amigo: Raul Gazolla (sim, o viúvo da atriz Daniela Perez).

Ele jogou essa revelação bombástica numa entrevista ao jornalista Leo Dias e o artista ainda assumiu seus próprios casos de infidelidade e reforçou que o relacionamento com a veterana foi conturbado, principalmente no final do mesmo.

“Não foi ruim, foi bacana. A gente aproveitou, foram 3 anos namorando e depois mais três casados. E no final todo mundo se traiu. Ela me traiu com o Raul Gazolla e ele mesmo me confirmou isso. O importante é que tudo o que eu estou falando aqui está nas redes sociais. Mas eu traí a Claudia com muitas, a lista é grande”, disse Frota.

Ele ainda aproveitou o gancho para dar aquela alfinetada na sua ex com a seguinte declaração :

“Ela fala do nosso casamento em tom de piada, mas ela aproveitou muito. Ela curtiu muito aquele casamento, ela foi muito apaixonada e gostou muito de todas as noites que teve comigo. Estou muito bem casado com a Fabiana e não falo mais disso. Claudia não me tira da cabeça, vive falando e relembrando algo”, pontou o ex- deputado.

Ihh, o que será que Claudia Raia irá falar sobre isso? Vou ficar observando essa novela com o meu balde de pipoca bem maravilhosa aqui na minha casa no Leblon.