Fred Nicácio revela que terá projeto na Globo: “Vem novidade”

O ex-BBB caiu na glória da internet e Boninho não deixará ele passará despercebido para os planos futuros da emissora depois da final do BBB 23

Boninho está de olho no potencial dos participantes do BBB 23. Fred Nicácio é um dos participantes que deu com a língua nos dentes e disse que participará de um projeto dentro da emissora. A revelação foi feita durante o ‘Prêmio Gshow Rede BBB’.

“Temos algumas coisas aí de olho. Esperem que lá vem novidade no ‘Plim Plim'”, afirmou o ex-brother, sem dar mais detalhes sobre o novo trabalho.

O médico ainda contou que não vai abandonar a carreira e que vê a medicina como próspera e abundante. “Quero continuar sendo médico no audiovisual. Acho que a gente precisa ressignificar esse imaginário coletiva do que é ser médico no Brasil. Por que não um médico preto com dreads e gay? Precisamos firmar algumas coisas. O recado está dado, só não entende quem não quer”, finalizou.