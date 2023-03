Fred fala sobre separação de Bianca Andrade: “Foi a internet que acabou com a minha família”

Influenciador disse que demonizou as redes sociais por um bom tempo depois que o divórcio bateu à porta de um dos casais mais assediados pela mídia

Não dá para negar que Boca Rosa e Fred foram um casal que arrematou a web de um jeito que ninguém esperava. O influenciador deu mais detalhes sobre o seu término com a empresária e ainda deu a entender que muito do que aconteceu partiu da internet.

“A gente chegou à conclusão de que não estava na hora, nem pra minha vida, nem pra dela, e foi a decisão que a gente tomou. É óbvio que é difícil pra caramba, aconteceu uma série de coisas por conta de rede social. É um negócio que que demonizei durante muito tempo”, disse.

O brother ainda diz que acredita que Boca Rosa está mais feliz agora do que quando eles estavam juntos. “Foi a internet que acabou com a minha família. Minha mulher, meu filho… Acabou com a minha família. Não tem outro bagulho. Não foi um bagulho nosso, foi a internet”, apontou.