“Foi o pior e melhor ano da minha vida”, reflete Karoline Lima

Influenciadora fez uma retrospectiva do seu ano e agradeceu pelos aprendizados em um ano tão difícil

Se vocês acham que a vida de Karoline Lima era fácil, se enganaram, porque a musa mostrou que sofreu com o ano mais difícil de sua vida. A loira fez uma retrospectiva de 2022 e não deixou de contar detalhes de tudo que se passou no seu ano, fazendo um agradecimento especial aos aprendizados que tirou de cada lição.

“Eu sei que demorei pra fazer a retrospectiva de 2022, mas quero que saibam que não foi fácil! Foi o pior e melhor ano da minha vida. Agradeço a Deus por tudo e por tanto aprendizado! Cecília foi meu maior presente. Enquanto estivermos juntas, não importa aonde estivermos. Estamos prontas e mais unidas que nunca pra 2023”, escreveu na legenda.

A publicação é feita de diversos momentos, com momentos de sorrisos e outros de muito choro. Vale ressaltar que esse ano ela deu à luz a Cecília, sua filha com Éder Militão e se separou do zagueiro em julho.