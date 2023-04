Florinda Meza rebate fofocas e diz que não tem problemas com elenco de ‘Chaves’

Em passagem pelo Brasil, a atriz concedeu uma entrevista para a revista Quem, em que contou detalhes sobre as fofocas que saem sobre o elenco do seriado que ainda carrega muitos fãs no país

Desmentiu os boatos e mostrou como se faz. Não podemos negar que Florinda Meza tem uma carreira e tanto com o seu personagem de longa data em ‘Chaves’. Em sua passagem pelo Brasil ela disse que, apesar das fofocas, ela nunca teve problema com nenhum colega de profissão, mesmo apesar de tantas diferenças.

“Há sempre pessoas mais difíceis que outras em um grupo, em uma família, em uma casa… Sempre há alguns que têm personalidades mais difíceis que as dos outros. O grande desafio foi conviver com todos. Apesar das fofocas e mentiras sobre mim, eu jamais tive problema com ninguém”, disse a atriz.

A musa ainda falou sobre um ator que entrou no lugar do Quico oficial: “Havia algumas pessoas muito conflituosas, mas essa gente saiu do programa e não voltou mais […] O ator que fazia o Quico saiu do programa em 1979”, contou.

Quanto a Chiquinha, Maria Antonieta, ela diz que faz tempo que não a encontra, mas que será um prazer reencontrá-la um dia.