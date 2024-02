Filho mais velho de Piovani deve ir morar com Pedro Scobby

Essa entrevista da Luana Piovani no Poddelas nesta quinta-feira (22) está rendendo e muito né, meus amores? Lá, a atriz falou sobre os mais diversos assuntos desde sua carreira profissional e vida pessoal, então Piovani aproveitou o momento para contar que seu filho mais velho, Dom, de 12 anos, fruto de seu casamento com Pedro Scooby, irá morar com o pai no Brasil em breve.

“O mais velho quer [voltar ao Brasil]. Acho que está vindo, ainda neste ano, vir morar com o pai. Ele tem 12 anos, pré adolescente. Vou dar uma aliviada na minha carga, né? Dividir um pouquinho essa ‘pica com areia’ sem nenhum tipo de lubrificação [risos]. Fica muito [apertado o coração de mãe], mas eu tomei essa decisão no começo do ano passado”, iniciou ela.

“Eu tomei a decisão, sofri, me achando a pior mãe do mundo. Mas tudo é processo, nesse ano todo que passou, eu fui entendendo que não adianta insistir no erro. Não adianta eu idealizar um filho. Ele está com 12 anos, e ele está querendo muito viver uma experiência que o pai dele também está querendo. Acho que cabe a mim dar essa chance deles viverem essa experiência“, complementou Luana Piovani.

“Eu tive tempo para digerir que ele está indo para casa do pai dele, onde tem teto, comida, escola, irmão, amor, então não estou fazendo nada de errado. Talvez a felicidade dele esteja na casa do pai, seja morar no Rio de Janeiro, seja viver a vida dentro de uma bolha. Eu idealizei uma coisa, mas pode ser que de acordo com as escolhas dos meus filhos, pode não ser o que eu idealizei”, continuou a atriz.

Segundo Piovani, foi uma escolha do filho, e se mostrou conformada com a decisão. “Agora vou abrir pra ele viver a experiência dele. Ele prefere o Rio à Europa, e está tudo bem. A gente tem que saber onde a felicidade está. Ele não vai ser exilado, vai voltar quando quiser, como quiser, e está ótimo. Foi [a pedido dele]”, concluiu.

Obviamente,esse assunto ganhou força nas redes sociais, fazendo com que o surfista Pedro Scobby se manifesta-se sobre o assunto e rebateu inúmeros comentários:

“Ela tá certa, ficar com o pai liberal final de semana ou férias é maravilhoso, mas a realidade é no dia a dia”, comentou uma internauta

“Não se esqueça que eles já moraram comigo. E para de julgar a vida dos outros sem saber!!!”, rebateu Scooby.

“Acho ela uma mãezona! E o filho mais velho um ingrato”, escreveu outra internauta.

“Ingrata é você que está aqui julgando a vida dos outros sem saber!!. O dia que ele quiser ele vai voltar pra casa da mãe, porque graças a Deus ele tem pai e mãe, e ambos amam muito ele!!”, defendeu o surfista.