Filho de influencer morre, aos 2 anos, durante soneca dos pais

Jasmine Yong perdeu seu filho Enzo, de 2 anos, em um hotel na Malásia. Tudo aconteceu enquanto os pais tiravam um cochilo no quarto. De acordo com o site da revista People, o menino se afogou na piscina ao conseguir sair do quarto sem os pais perceberem.

Ela percebeu que a porta que dava acesso para a piscina estava aberta e encontrou o filho desacordado. “Corremos para o saguão do hotel com ele nos braços e pedimos aos funcionários do hotel que chamassem a ambulância e nos ajudassem com os primeiros socorros. Meia hora depois de ser levado para o hospital, ele recuperou os batimentos cardíacos, mas estava em coma”, disse ela.

Porém, alguns dias depois, o menino não resistiu e faleceu. “Nosso bebê Enzo se tornou um anjinho. Não há mais dor ou sofrimento”, lamentou ela, e completou pedindo respeito nesse momento delicado. “Obrigada pelas orações de todos. Não cite fora do contexto. Ninguém quer que esse acidente aconteça. Por favor, deixem o bebê Enzo em paz, obrigada”.