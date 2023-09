Filho de Bolsonaro aparece abraçado com ex-assessor após polêmica

Renan Bolsonaro aparece abraçado com seu ex-assessor, Diego Pupe, em vídeo que circula no Twitter

O Twitter é a terra mais propícia para se criar fofoqueiras, afinal, em lugar melhor para saber da vida dos outros? Após dar o que falar diante do possível relacionamento amoroso com seu ex-assessor, Diego Pupe, Renan Bolsonaro aparece abraçado com o mesmo em um vídeo que já circula nas redes sociais.

Vale ressaltar que o discurso ganhou força após o ex-assessor do filho do ex-presidente confirmou o romance em um depoimento à Polícia.

Diego revelou que os dois viveram um romance e Renan rebateu as acusações. “Se um dia me ver agarrado com um macho, pode ter certeza que é briga”, escreveu nas redes