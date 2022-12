Filha de Gretchen publica carta aberta para a mãe: “A pessoa que eu mais amo nesse mundo”

A herdeira da cantora fez questão de exaltar a mãe e agradecer pelo fim de ano que passaram juntas.

Gente, ao meu ver, não existe nada mais lindo do que o amor entre pais e filhos, e esse amor fica ainda mais lindo quando é externalizado. Na manhã desta sexta-feira (30), antes que o ano de 2022 chegue ao fim, a eterna rainha do rebolado Gretchen ganhou uma linda homenagem de sua filha, Giullia Miranda.

“Carta aberta para a pessoa que eu mais amo nesse mundo. O ano está acabando e eu não poderia deixar de te agradecer. Quero agradecer por ter deixado o meu ano mais leve, ter me ajudado em tantos momentos que sem a senhora teria sido 100 vezes mais difícil…”, iniciou a homenagem.

Em seguida, a herdeira da cantora teceu elogios à ela e lamentou as diversas vezes que elas tiveram que ficar separadas.

“A senhora é uma mulher tão forte e corajosa, quando olho pra senhora só sinto orgulho. Cada vez que nós nos separamos o meu coração aperta, me pergunto se vou conseguir, mas a senhora me dá forças para continuar… “,

Por fim, a jovem agradece a mãe, enaltecendo o ótimo fim de ano que que pode passar ao lado da cantora.

“Esse fim de ano foi muito importante para mim, fiquei tão feliz de estar com a senhora, nos divertimos tanto, rimos, brincamos, foi maravilhoso e sem a senhora isso não teria acontecido. Muito obrigada mãe por tudo. Não sou muito de falar kkkkk mas queria postar essa foto com uma mensagem que é importante para mim. Te amo muito”, finalizou a herdeira.

Aproveitando a deixa, a cantora aproveitou os comentários da publicação de Giullia para retribuir o carinho da filha e também se declarar para ela.

“Oww meu amor. Minha vida é fazer a felicidade de vocês. Fazer o melhor por vocês. Ajudar todos vocês a crescer e poderem voar com as suas asas. É isso que me realiza. Que me faz sentir completa como mãe. Te amoooooo e sempre serei o Porto Seguro de vocês”, comentou Gretchen.