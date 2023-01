Filha de Elvis Presley deixa R$200 milhões para filhos

De acordo com o TMZ, Lisa Marie Presley deixou a bufunfa em apólice de seguro

A morte de Lisa Marie Presley deixou o mundo muito abalado e nós sabemos que a única filha de Elvis Presley acumulava dívidas milionárias em seu nome. De acordo com o TMZ, a musa deixou alguns milhões sobre duas apólices de seguro de vida no valor total de US$ 35 milhões (aproximadamente R$ 200 milhões).

Antes de morrer, no dia 12 de janeiro aos 54 anos, a filha de Elvis tentou sacar uma quantia para se livrar das contas, mas a documentação necessária foi um empecilho para que ela conseguisse fazer a retirada.

Riley Keough, 33, e as gêmeas Finley e Harper Lockwood, 14, devem receber o dinheiro em quantias iguais e vão aproveitar o dinheiro deixado pela mãe depois de sua morte.