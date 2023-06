Filha de Carla Perez sai do armário e causa intriga no clima familiar

Camilly Victoria está há cinco meses em uma relação homossexual e deixou Xanddy abalado coma a revelação do namoro no Dia dos Namorados

Eita! O clima esquentou na família de Carla Perez e Xanddy. Acontece que a filha do casal se assumiu homossexual, pois estava vivendo um romance com outra jovem há cinco meses. De acordo com Gabriel Perline o clima ficou bem xoxo depois que Camilly Victoria resolveu contar detalhes sobre a sua relação, principalmente com o seu pai.

Camilly apresentou a namorada para a família, então não se trata de um relacionamento secreto da mídia. A namorada da jovem de 21 anos também é brasileira e mora em Orlando, Estados Unidos.

O fato que pega para a família é que eles são evangélicos, causando uma relação problemática no meio de todos. Xanddy ficou decepcionado com a notícia e não reagiu bem, Carla tenta fazê-lo entender a situação de forma branda e natural.

Camilly chegou a namorar homens no passado quando investiu na carreira musical, mas agora ela vem com os dois pés no peito da família com a notícia que coloca à prova a crença do pai.