Fernanda Paes Leme reflete sobre a maternidade: “Será que tamo fazendo certo?!”

Fernanda Paes Leme é a nova mamãe do pedaço e está encantando todos seus fãs e amigos na web com Pila, sua filha com Victyor Sampaio. A pequena deu as caras nas redes sociais da atriz neste domingo, 28, e ela não deixou de contar que tem muitas dúvidas sobre a criação da pequena.

Já na legenda, Fernanda refletiu sobre a maternidade. “O que cabe num fim de semana?! Amor, dúvidas, suspiros, apertos… será que tamo fazendo certo?! Foto no espelho com meu pijama preferido, foto linda com laço no cabelo, marcas no rosto de quem não faz nenhum procedimento há um ano…”, começou.

“Banho com pai, foto com blusa do time, celebração do primeiro leite que guardamos, insônia, grude, colo, saidinha mó rápida pra prestigiar o Mó, ajuda das vovós, muitas fraldas, lágrimas de emoção, de medo e de gratidão. Muita paixão”, acrescentou.

Por fim, a mamãe de primeira viagem celebrou o primeiro fim de semana que passou em casa com Pilar. “Primeiro fim de semana em casa da baby Mó… primeiro fim de semana que eu sou MÃE!”, finalizou a publicação.