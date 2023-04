Fernanda Paes já fez xixi no banheiro com Rihanna

Atriz contou que antes de fazer uma leve amizade com a cantora quase tretou com ela no Maracanã por causa de um cigarro que ela fumava dentro do banheiro

‘Quem Pode, Pod’ é um dos meus podcasts favoritos, porque só tem gente famosa e tem histórias pra lá de boas. Essa semana as meninas receberam Ludmilla e não pode faltar histórias de Rihanna e Beyoncé na roda. Fernanda Paes Leme contou que já fez xixi com Rihanna no mesmo banheiro e diz que antes disso quase tretou com a estrela da música pop.

“Sabe que eu já fiz xixi no banheiro com a Rihanna. Eu estava no Maracanã, era final da Copa do Mundo, e ela estava convidada para um camarote de cerveja e a gente ficava naquelas suítes do estádio. Uma hora eu fui ao banheiro e vi uma bituquinha de cigarrinho de artista… Olhei e fiz: ‘Filha da mãe, eu indo lá fora fumar'”, iniciou.

A história continua quando Fê vai para a fila do banheiro: “Quando ia dar o intervalo fui para filha do banheiro e ela veio atrás de mim. Olhei para ela bem afrontosa e falei: ‘Você vai fumar ou vai fazer xixi?’. Deixei ela ir na minha frente fazer xixi”, depois disso Fê ainda disse que Rihanna disse para a atriz e Fiorella Mattheis entrar que ela iria fumar.