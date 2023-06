Fernanda Montenegro e Fernanda Torres estarão juntas em filme nacional

O longa é uma produção nacional adaptada do livro de Marcelo Rubens Paiva, ‘Eu Estou Aqui’

Mãe filha juntas no cinema? Já quero ver o que isso vai dar! Fernanda Montenegro e Fernanda Torres estarão juntas no novo filme de Walter Salles, de acordo com informações da Patrícia Kogut. A produção será uma adaptação dos livros de Marcelo Rubens Paiva, ‘Ainda Estou Aqui’.

Os livros falam sobre a mãe do escritor, Eunice Paiva. Dan Stulbach também estará no longa-metragem que será exibido no Globoplay.

O filme trará a história de Eunice com a criação dos cinco filhos durante o período da ditadura militar. A obra também tratará do tema do Alzheimer.