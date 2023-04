Felipe Neto sonha em ver Tata Werneck e Marcelo Adnet fora da Globo

Youtuber participou de um painel sobre redes sociais ontem (11), na Rio2C, na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro

Sem papas na língua? Felipe Neto revelou o seu desejo e sonho de ser um dos contratados pela TV Globo. O gamer contou que sonha com a demissão de Tata Werneck e Marcelo Adnet. Felipe participou de uma painel na Rio2C e contou detalhes sobre o seu “plano”.

“Tento tirar Marcelo Adnet da Globo há anos. ‘Vem cara, vem pra cá’. E ele nega. Tatá (Werneck) é outra.. Por que essa resistência? Os caras querem estabilidade. ‘Aqui eu tenho salário, ganho bem… Tenho filho, preciso me preocupar com essas coisas’. Tem perfis e perfis.. Nem todo mundo está disposto a jogar tudo para o alto e recomeçar do zero. A gente ainda precisa trazer para o mundo digital a estabilidade. É um mundo instável, isso assusta uma galera”, disse.

O evento é conhecido mundialmente como o maior evento de criatividade na América Latina, e teve a presença de diversas personalidades influentes no assunto.