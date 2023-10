Felipe Neto iria discursar na Casa Branca sobre autoplay, mas ele Cancelou: “Foi muito em cima”

O Youtuber brasileiro vem fazendo diversos discursos em defesa ao fim do “autoplay” nas redes sociais de vídeos curtos e timeline infinita.

Eita que o gato está mega importante. Meus amores, eu tenho certeza que vocês sabem que não é de hoje que meu conterrâneo, Felipe Neto, vem lutando para conscientizar as pessoas a respeito da função “autoplay”, que foi instalada em aplicativos de vídeos curtos como o Tiktok, os reels do Instagram e o Shorts do próprio Youtube.

Pois bem, diante disso, durante a sua participação no podcast PodPah, ele, que eu conheço desde a época em que morava no Engenho Novo, conhecido carinhosamente como Buraco do Padre, revelou que sua luta está sendo acolhida por grandes organizações como a UNESCO, a ONU e a Casa Branca.

“Pra mim o autoplay tinha que ser lancetado da internet, tinha que ser cortado da internet, porque é o bagulho mais prejudicial pra sanidade humana que já existiu”, iniciou Felipe.

Continuando, ele conta que foi chamado para discursar nas instituições que citei acima, porém, revela que não provavelmente não conseguirá ir até a residência oficial e principal local de trabalho do Presidente dos Estados Unidos.

“Eu venho rodando até o mundo com esse discurso, discursei lá na ONU, no painel principal da ONU, discurso como representante da UNESCO em alguns eventos… Eu fui chamado agora, inclusive, semana que vem, para ir na Casa Branca, mas eu acho que não vou conseguir ir, infelizmente.”, contou o Youtuber, que explicou: “Foi [avisado] muito em cima, velho. Mas vamos ver. Talvez eu vá!”.