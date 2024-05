Felipe Neto arrecada mais de 3,2 milhões em vaquinha para ajudar o Rio Grande do Sul

Amores, assim como diversos outros famosos, o empresário e influenciador Felipe Neto vem se mostrado disposto a fazer de tudo para ajudar as vítimas do desastre climático que está acontecendo no Rio Grande do Sul.

Diante disso, usando toda a sua influência, Felipe entrou em contato com a primeira-dama brasileira, Janja, e decidiu abrir uma vaquinha, para arrecadar dinheiro para comprar purificadores de água, capazes de transformar a água das enchentes em água potável.

E não é que essa iniciativa está dando muito certo? Juntando o dinheiro ele mesmo doou para a compra desses purificadores, a vaquinha criada pelo influenciador, em menos de 24 horas conseguiu arrecadar 3.2 milhões de reais.