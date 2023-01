Felipe Araújo rebate os comentários de que aproveitou a morte do irmão para entrar na música

Cantor disse que começou a cantar poucos meses antes de Cristiano lançar o seu primeiro DVD

A gente ainda lembra bem do acidente que levou Cristiano Araújo para morar com o papai do céu. O irmão do cantor, Felipe Araújo, quebrou o silêncio e falou dos boatos que diziam que ele usou a morte do irmão para entrar no mundo da música, utilizando o buzz de sua morte. Felipe disse para o podcast CARAS que isso nunca aconteceu e que ele só estava buscando uma sonho de infância

“Foi bem no comecinho, no final de 2015. Esses momentos me traziam chateação, não era insegurança. Eu sabia que estava fazendo meu trabalho, era algo que eu sempre quis para minha vida. Eu nunca estive me aproveitando de nenhuma situação, só estava tentando buscar o meu sonho de infância. Eu ficava muito triste”, afirmou.

O cantor ainda disse que uma dupla entre os dois nunca foi cogitado. “Eu comecei a cantar sertanejo poucos meses antes do Cristiano lançar seu primeiro DVD que fez sucesso”, disse.