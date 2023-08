Faustão é internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo

Sem estar em estado grave, o apresentador está no hospital para tratar de alguns problemas urinários.

Gente, longe das telinhas desde junho, quando deixou de apresentar o seu programa na Band, o comunicador e apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, está internado no hospital Albert Einstein, de São Paulo, desde ontem (16).

De acordo com algumas fontes da coluna F5, que teve a internação de Faustão confirmada por sua esposa, Luciana Cardoso, o quadro do apresentador não é grave e aparentemente a sua internação se deu para tratar de alguns problemas urinários, o que também aconteceu em 2021, pouco antes do mesmo deixar a TV Globo.

Até o momento, o boletim médico do Faustão não foi divulgado pelo hospital, detalhando o estado de saúde do apresentador, porém, o mesmo deve sair ainda hoje (17/08).