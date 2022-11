Fátima Bernardes volta a dizer ‘boa noite’ na Globo, agora no ‘The Voice’

Jornalista que esteve há anos no comando do ‘Encontro’ agora estará dando início em uma nova fase em sua vida na TV

Olha ela! Fátima Bernardes quis se desafiar mais uma vez, mostrando a mulher de fibra que sempre foi! A jornalista aceitou o desafio de entrar no comando do The Voice e tudo indica que teremos um show no palco da competição musical. Em entrevista para Poliana Abritta, para o ‘Fantástico’ ela contou que queria muito lidar com o sonho das pessoas.

“Neste momento da minha vida, eu queria muito isso: lidar com os sonhos, com pessoas que acreditam e têm esperança, que se renovam, porque para cada uma delas, assim como para mim, está sendo uma renovação, uma transformação. O programa vibra numa energia ótima, porque não tem vencedor nem perdedor. Todo mundo que chegou até ali ganhou, se projetou”, disse ela.

A conversa completa vai ao ar neste domingo (13), mas já podemos perceber que Fátima está muito realizada ao fazer a troca do ‘Encontro’ para o ‘The Voice’.