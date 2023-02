Fátima Bernardes assume o comando do The Voice Kids, na Globo

Longe do jornalismo tradicional, Fátima aproveita a sua nova fase em programas mais descontraídos

Não tem como negar que Fátima Bernardes está brilhando na apresentação do The Voice, na Globo. A musa da TV brasileira contou detalhes sobre o novo projeto que ela vai encabeçar na emissora no comando do The Voice Kids.

“Eu não sei como vai ser isso minha gente! De casa já era uma emoção muito grande. Este processo é muito legal também, o fato de você, antes do programa ir ao ar, já fazer as entrevistas. Eu assistia aos ensaios, e é muito impressionante ver pessoas que no ensaio são uma e na hora do palco crescem, ou diminuem”, disse ela no Altas Horas.

O programa estreia após o fim de ‘Minha Mãe Cozinha Melhor que A Sua’, em abril, provavelmente. Aguardando ansiosa por aqui.