Farofa da Gkay: saiba tudo o que o ator internacional Marlon Wayans aprontou

O evento mais esperado da Internet acabou ontem, mas apesar de não ter tido o mesmo hype dos anos anteriores, a Gkay caprichou nos convidados esse ano, eu jamais imaginária ver o Marlon Wayans em plena farofa, minha gente? E posso falar, se teve alguém que aprontou e se jogou nos encantos da farofa foi o Marlon.

O ator americano fez sucesso entre as mulheres no primeiro dia de festa, e foi flagrado por paparazzi beijando a Gabi Martins e abraçado a DJ Nathi com conversinha no pé do ouvido e tudo.

Segundo fontes de Splash, o artista internacional contou com a ajuda dos seguranças para se aproximar das “eleitas”. Eram eles que chamavam as moças e tentavam despistar sobre a proximidade dele com elas.

O colunista Lucas Pasin, convidado de Gkay para a Farofa, também registrou em suas redes sociais um outro momento soltinho do ator: ele rebolou com a ex-BBB Flávia Viana durante uma entrevista. Ela estava trabalhando de repórter no evento. Todo um esquema criado por ele e sua equipe para não perder nenhuma diversão na festa de aniversário de Gkay, assim o astro ficou soltíssimo no evento.