Famosos passam vergonha na festa de Rodrigo Faro

O apresentador Matheus Mazzafera deixou os famosos numa tremenda saia justa com pergunta sobre pronomes na festa do Rodrigo Faro.

Meu Deus do céu, eu nunca senti tanta vergonha alheia na minha vida. Nessa noite de sexta-feira (20) tivemos a festa de 50 anos do Rodrigo Faro. Ai, Ro, desculpa não poder comparecer, mas manderei um presente mara para sua casa, tá amigo??



Então, ao longo da festança, o Matheus Mazzafera acabou viralizando na web por causa de um vídeo aonde ele deixou muitas celebridades e influencer numa situação pra lá de constrangedora. Tudo isso aconteceu porque o criador de conteúdo resolveu testar os conhecimentos dos famosos perguntando-lhes quais seriam seus pronomes, mas muitos não souberam responder, o que deixou a mim e toda web completamente chocada e sem saber aonde enfiar a cara.



Os pronomes são utilizados para se referir corretamente às pessoas, de acordo com o gênero (feminino, masculino ou neutro) com o qual se identificam. Eles variam entre ela/dela, ele/dele e, no caso de pessoas não-binárias, pode-se adotar o pronome neutro, com elu/delu, por exemplo.

Esse vídeo de Mazzafera reuniu um compilado de respostas hilárias para a nossa alegria. Alguns dos entrevistados confundiram “pronomes” com “sobrenomes” ou “apelidos”, assim como a influenciadora Camila Loures — que respondeu “Camis, Cacá, Cá” — e a campeã do BBB23 Amanda Meirelles — que respondeu “Amandinha, Mands”.

Já outros apelaram para o improviso: Val Marchiori respondeu “Hello, ‘Alouca’”, Gabi Martins respondeu “Atlético Mineiro”, Tierry respondeu “Corinthians” e Mileide Mihaile respondeu “Valente”.

A Kerline e o Biel quase acertaram. Enquanto a ex-BBB declarou estar “numa pegada muito cis”, referindo-se à cisgeneridade — quando uma pessoa se identifica com o gênero atribuído no nascimento —, o cantor disse ter “faltado às aulas de português”, mas acertou um pronome (apesar de não ser o seu) quando respondeu “ela”. Julia Puzzuoli e Mônica Salgado foram as únicas que responderam corretamente.