“Falar que eu traí? Nunca!”, dispara Ana Hickmann

Ana Hickmann quebrou o silêncio após o seu ex-marido soltar o verbo e dizer que ela teria tido um caso com Edu Guedes ainda quando estava casada com ele. A apresentadora contou detalhes ao podcast Inteligência Ltda nesta quinta-feira, 1º, revelando que nunca traiu.

“Pode me acusar de qualquer coisa, mas falar que eu traí? Nunca. Se eu já fui traída, eu já não sei. Eu estou solteira, por enquanto. Você acha que se eu tivesse feito alguma coisa o povo não saberia? Eu não posso nem pegar uma carona de jet ski e o povo já está falando. Não, não teve traição. Não, eu nunca traí e o povo gosta de inventar. Essa história não colou porque não é verdade”, afirmou ela.

Então, Hickmann contou que está solteira e não pretende engatar um romance agora. “Estou solteira. É gatinho. Estou vendo essa comoção toda. Se um dia eu não estiver mais solteira, eu conto, pode deixar. Mais do que nunca, eu quero resolver os problemas que eu tenho. A única coisa que eu quero agora se chama felicidade. O resto a gente resolve depois”, declarou.