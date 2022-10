Fabrício Manini faz desabafo desumano em suas redes sociais.

Isso aconteceu logo após a confirmação do segundo turno para as eleições presidenciais.

Afs! Cadê a noção e a humanidade desse ser? Após ser decretado o segundo turno das eleições presidenciais de 2022, o ex-jogador de futebol Fabrício Manini, publicou nos stories de seu instagram um “desabafo” desumano.

“Depois do resultado do primeiro turno das eleições, espero que todos eleitores do Bolsonaro, assim como eu, quando encontrar alguém passando fome ou pedindo algum alimento, não ajude. Passe com o carro por cima da cabeça pro País não ter mais despesas com esses vermes”, escreveu o ex-atleta.

O caso ganhou bastante repercussão e, percebendo isso, ele desativou a sua conta na rede social.

Fabrício foi um entre os famosos que declarou publicamente apoio a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro.