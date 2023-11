Fábio Porchat sobre divórcio de Nataly Mega: “Não foi justo o que fiz”

Em participação no programa ‘Melhor da Tarde’ nesta quarta-feira (29), Fábio Porchat confessou que “tirou um peso das costas” ao se separar de sua ex-esposa, Nataly Mega. O apresentador revelou que deveria ser claro com a sua ex-esposa em relação aos filhos, pois como já disse não era algo que fazia parte dos seus planos, esse foi o motivo do fim do relacionamento dos dois.

Eu demorei muito a perceber isso porque estava em uma relação em que as coisas estavam funcionando. No momento em que percebi, foi muito rápido. Pensei: ‘Não quero ter filho, preciso dizer isso agora para ela porque precisa tomar uma decisão agora. Não é justo, não foi justo o que fiz”, confessou.

Ele também disse que, após o divórcio, sua vida se transformou para melhor. “Acho que tirei um peso das costas, da paternidade, que me deixou leve, feliz e conectado comigo e com o que eu quero fazer para o meu futuro”, disse o humorista.