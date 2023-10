Fabio Assunção anuncia separação de Ana Verena

O casal anunciou a separação após 3 anos de casamento e são pais da pequena Alana Ayo, de 2 anos. Assessoria do ator confirmou tudo.

Minha gente, o ator Fábio Assunção e Ana Verena estão se separando após 3 anos de casamento, o agora ex-casal se casaram em outubro de 2020 e são pais da pequena Alana Ayo, de 2 anos. A própria assessoria do ator que confirmou a separação neste domingo (15) para a revista Quem, mas sem maiores detalhes. Já no Portal Leo Dias, Fabio e Ana já não viviam sob o mesmo teto e deram até entrada nos papeis do divórcio.



Vale lembrar que há um mês, o colunista Lucas Pasin, do Splash, publicou que Fabio e Ana estavam enfrentando uma crise no casamento. Na época, nem mesmo os amigos próximos sabiam afirmar se a relação deles ainda existia e nas redes sociais, os dois eram bastante reservados e quase nunca postavam fotos juntos, tanto que a última postagem que o ator fez para a mulher foi uma homenagem a ela pelo Dia das Mães, em maio, em texto assinado pela filha deles.