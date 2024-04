Fabiana Justus emociona o público ao revelar sua reação ao descobrir que seu transplante foi um sucesso

Amores, não é de hoje que estamos acompanhando o tratamento de câncer que a empresária Fabiana Justus está fazendo, especialmente falando sobre o transplante de medula que recentemente a mesma passou.

Diante disso, eu não poderia deixar de trazer para vocês o emocionante vídeo que Fabiana publicou nesta quarta-feira (10), revelando qual foi sua reação ao descobrir que o seu transplante de medula ossea foi um sucesso.

“Eu e o Bruno combinamos de abrirmos juntos os exames no dia 9 de manhã. Desde o dia do transplante eu falava que meu sonho era que pegasse a medula no dia do nosso aniversário de casamento… foi a minha “aposta” no bolão. Eram 6:15 da manhã e eu liguei pra ele gravando a tela (pena que o áudio não sai), mas o exame que aparecia para mim era só um dos marcadores, o mais importante não estava aparecendo”, iniciou a empresária.

“O que aparecia para mim já estava muito bom mas eu não estava acreditando até que a enfermeira Camila me confirmou, que a medula pegou e os números estavam realmente MUITO bons. A nossa emoção não preciso nem dizer né, dá pra sentir. Pedi pro Bruno ir correndo acordar a minha mãe que estava dormindo em casa, e foi um chororô de emoção a manhã toda”, finalizou Fabiana Justus.