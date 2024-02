Fabiana Justus desabafa: “Um dia a menos de tratamento”

Fabiana Justus segue sendo um exemplo na luta contra o câncer. A influenciadora foi diagnosticada com leucemia e usou suas redes sociais para desabafar sobre o tratamento. Vale ressaltar que ela está há mais de 20 dias internada.

“Bom dia! Um dia a menos de tratamento, um dia mais próxima da cura! Amém”, escreveu ela nos Stories.

Fabiana ainda publicou uma imagem do filho caçula, Luigi, em uma chamada de vídeo com ela. A influenciadora só pode ter um acompanhante no hospital e passa dias sem ver os filhos pessoalmente. “FaceTime com meu gorducho sorridente”, escreveu na legenda na foto do bebê.