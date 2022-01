Santiago descobre que Christian roubou a Redentor por causa de Túlio

Uma bomba para Christian em Um Lugar ao Sol. Santiago descobrirá que o rapaz roubou a empresa e a situação vai se complicar.

Novela pegando fogo pessoal! Será que Christian vai provar sua “inocência” para Santiago?

Vamos lá! O babado todo começa quando Rebeca (Andréa Beltrão) descobrir as puladas de cerca do seu marido Túlio (Daniel Dantas) com Ruth (Pathy de Jesus), esse casal do mal! Rebeca vai pedir que a amante seja desligada da empresa imediatamente.

Foto: Reprodução

Com a demissão da amante, Túlio exigirá que Christian (Cauã Reymond) faça um depósito altíssimo na conta da empresa Labor. Chantageado ele não poderá negar! E é aí que o rolo começa…

Mas haverá um probleminha a vista! Santiago (José de Abreu) resolverá repassar todas as contas da Redentor, um pente fino na contabilidade, sabe como? E é aí que ele notará que as contas da rede de mercados estará com um grande problema…

Foto: Notícias da TV

O todo poderoso da rede de supermercados descobrirá o desvio de dinheiro e questionará o genro sobre estes pagamentos. Christian ficará perplexo com a situação e bem desconcertado, tanto que tentará arrumar uma desculpa dizendo que o ocorrido aconteceu no dia do aniversário do neto de Eusébio e que o funcionário estaria com pressa para ir pra casa, etc…

Só que não vai colar, tanto que Santiago chamará Christian e Túlio para uma reunião extraordinária na empresa. Ih! Acho que Christian vai se dar mal viu!