Ex-Tiazinha faz seu primeiro atendimento como psicóloga e relata experiência

Suzana Alves comemorou a nova fase nas redes sociais com seus amigos e fãs que acompanham o seu perfil

Suzana Alves usou seu Instagram para contar detalhes sobre sua nova fase como psicóloga. A ex-Tiazinha contou detalhes sobre o seu primeiro atendimento no consultório e não deixou de falar como se sentiu.

“Passando aqui para dizer que um novo ciclo se ínvia hoje em minha vida: primeiro atendimento sozinha no estágio da clínica de psicologia da minha faculdade. Me surpreendi com a minha naturalidade em ouvir a cliente”, iniciou ela.

Ela ainda completou: “Me surpreendi com a alegria interna em estar nesse ambiente aí da foto. Cheguei bem mais cedo, preparei a sala, coloquei um copo de água para a paciente, um lencinho, fechei a persiana, acendi o abajur e um cheirinho. Nem nos meus sonhos mais profundos pensei que estaria aqui um dia, ouvindo e acolhendo pessoas!. Só posso ouvir hoje, porque um dia escolhi me ouvir. Gratidão”, finalizou.