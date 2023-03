Ex-panicat Carol Dias passa por operação no apêndice

A educadora financeira, ainda alerta os seus seguidores a não ignorarem os sinais que os seus corpos dão, pois pode ser algo mais grave do que o esperado.

Amores, está ai um ótimo exemplo de porque sempre temos que escutar os sinais que nosso corpo dá. Na manhã desta terça-feira (28), a educadora financeira e ex-panicat Carol Dias, utilizou o seu instagram para contar aos seus fãs que teve que passar por uma cirurgia inesperada, após ter se sentido mal depois de uma partida de beach tennis.

“Fala, meus amores! Bom dia. Estou aqui para contar o que aconteceu comigo e espero ajudar vocês. Quinta-feira, joguei beach tennis a tarde e quando cheguei em casa estava tão cansada que parecia que meu corpo queria apagar. Só queria dormir, sabe? Como eu me conheço bem, ali já acendeu uma luzinha na minha cabeça de que havia algo errado”, iniciou a ex-panicat.

Logo em seguida, a ex-assistente de palco contou que no domingo (26), procurou uma ajuda médica, e foi diagnosticada com apendicite, tendo que ser operada já na segunda-feira (27).

“No final de semana, tentei recuperar, mas continuei sentindo sintomas como dor de cabeça, uma dor na barriga, muito cansaço, sono e muito enjoo. Aí decidi vir ao médico com a minha irmã e jurava que não seria nada. Achei que era uma virose. Fiz os exames e descobri que era apendicite. Então, no domingo mesmo, já fiquei internada e operei ontem. Agora já estou me recuperando, graças a Deus”, continuou a educadora financeira.

Por fim, a gata dá um alerta a todos que lhe seguem, incentivando que eles nunca ignorem os sinais de seus corpos, afinal eles são nossos bens mais precisos e pode estar sinalizando um problema bem pior do que o esperado.

“E por que decidi contar isso para vocês? Muitas pessoas não escutam seu próprio corpo falando e, muitas vezes, poderíamos resolver o problema antes que ele se torne grave. Prestem atenção nos sinais do corpo de vocês, meus amores. Ele é o nosso bem mais precioso. Fiquem com Deus! Beijo de luz!”, finalizou Carol.