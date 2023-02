Ex-padrasto de Neymar, Tiago Ramos, pede desculpas por acusações que fez à Nadine: “Eu fiz m*rda”

O ex-fazenda havia acusado Nadine traição, durante uma live.

Oxi, parece que o arrependimento bateu rápido. Após ter feito diversas acusações envolvendo o nome de Nadine Santos e ver que não havia sido uma boa escolha, já que o mesmo recebeu diversos hates após sua ação, o ex-fazenda e ex-padrasto do Neymar, Tiago Ramos, veio a público pedir desculpas por suas acusações.

“Não tenho muita coisa para falar, só tenho que pedir desculpa para a pessoa que eu citei o nome. Da coisa que eu não deveria ter falado, porque é uma coisa que é problema meu”, iniciou o ex-fazenda.

Tendo acusado Nadide de traição, Tiago afirma que está se retratando por conta dos hates que vem recebendo, detalhando-os.

“Já sei o hate que eu estou sofrendo, muita mulher. Nunca me chamou tanta mulher! Dessa vez estão me chamando. Eu entendo, sim, se eu fiz m*rda eu tenho que aceitar. Então é isso, estou aqui me retratando, tentando resolver essa situação com as minhas palavras”, finalizou.