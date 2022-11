Ex de Lipe chega no ‘De Férias com Ex’ para animar o jogo

Influenciador ainda disse que uma ex sempre atrapalha o reality, independente de quem seja

Parece que Lipe ainda não se acostumou com a dinâmica do reality de sucesso da MTV, porque ele ficou bem incomodado com a chegada de Andressa no reality show. O muso chegou a dizer que a chegada de uma ex sempre atrapalhava. O que ele não sabia é que a recém-chegada iria para um date com Bruno, que estava na cola de Mirella.

“Uma ex sempre atrapalha”, disse ele no off das gravações. Andressa ainda disse que queria ir para o reality para curtir. “Quero curtir e dançar, estou muito animada. Tenho meus contatos e quando gosto de 1 viro fiel a ficante”, disse.

Dessa ainda disse que não é a favor do “divide multiplica” e soube de todas as fofocas passadas para ela por intermédio de Bruno, que no dia ganhou só um selinho da musa.