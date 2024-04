Ex de Leticia Spiller se queixa por ter nome vinculado à atriz e Nizam

O ex-namorado de Leticia Spiller usou suas redes sociais para pedir que não atrele o seu nome ao da ex-namorada e Nizam. O artista garantiu que o vídeo feito por ele, que circulou na internet após as aparições do novo casal, não dizia respeito aos dois.

Por meio dos Stories no Instagram, Pablo mencionou uma publicação na qual fãs apontavam que ele estaria ‘abatido’. O cantor afirmou que o real motivo para isso era a rotina como músico. Porém, o que chamou sua atenção de Pablo foi um comentário em específico: “‘Quebra silêncio’. Cala tu boquita, hermanito!”, dizia o internauta.

“Irmão, se alguma coisa quebrou o silêncio aqui foi a sua falta atenção. Você foi manipulado e caiu na armadilha lindamente. O post que você decidiu fortalecer com esse seu comentário faz referência a um vídeo, em que eu supostamente teria me pronunciado sobre uma coisa que nada me diz respeito”, iniciou.

“Como você muito corretamente e deselegantemente quis apontar, só que na verdade eu não fiz nada. Apenas respondi uma seguidora sobre o meu semblante abatido e expliquei que o cansaço era um fato decorrente da minha agenda de shows”, finalizou o artista.