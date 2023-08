Ex-Casamento às Cegas revela que está sendo chantageada por criminoso

A influenciadora conta que a pessoa responsável pelo crime está pedindo R$70 mil para não vazar seus vídeos íntimos.

Amores, vocês não fazem ideia do perigo que é mandar vídeos íntimos através das redes sociais, mas vocês sabem como é, né? Quem não aprende no amor, infelizmente, aprende na dor, exatamente como está acontecendo com a influenciadora e ex-Casamento às Cegas Vanessa Carvalho, que através de um desabafo, contou que está sendo chantageada por conta de alguns vídeos seus.

No início de seu desabafo, Vanessa conta que há algum tempo estava se envolvendo com uma pessoa bem famosa, com quem ela trocou alguns vídeos íntimos, porém, o que ela não imaginava era que algum dia esses vídeos fossem usados contra ela.

“Eu me relacionei com uma pessoa aí [há] um tempo atrás, uma pessoa famosa, conhecida do grande público. E eu troquei vídeos íntimos. Aliás, não façam isso”, iniciou a influenciadora.

Logo em seguida, a gata revela que recentemente teve o seu WhatsApp clonado e que, desde então, vem recebendo diversas ameaças da pessoa que cometeu esse crime. Segundo ela, essa pessoa afirma que teve acesso aos vídeos íntimos da influencer e pede uma bela quantia em dinheiro para não vazar tais vídeos.

A influenciadora conta que a pessoa responsável pelo crime está pedindo R$70 mil para não vazar seus vídeos íntimos.

“Venho recebendo ameaças de uma pessoa que diz ter esses vídeos e fica me pedindo R$ 70 mil. Aí eu resolvi vir aqui falar, me explicar, antes desse vídeo vir à tona, se é que vai vir à tona”, revelou a ex-Casamento às Cegas.

Por fim, a influenciadora afirma que já procurou sua equipe jurídica para tomar as medidas judiciais necessárias a respeito do assunto.

“Eu tô atrás dos meus direitos, conversando com meu jurídico, e vou tomar as medidas necessárias”, finalizou Vanessa.