Ex-BBBs fazem exposed coletivo contra a Globo: “Estão nos impedindo de trabalhar” 

Eitaaa amores, parece que o pós-reality show não tem agradado muitos dos ex-BBBs do grupo Pipoca e a situação está tão caótica que eles começaram a expor tudo na web. Ao longo desta semana, alguns ex-participantes começaram a relatar algumas dificuldades que têm passado ao não conseguirem alavancar suas respectivas carreiras depois de deixarem a casa mais vigiada do Brasil. Dentre os ex-BBBs que reclamaram disso estão Nizam, Michel, Leidy Elin, Juninho, Luigi e Thalyta.

Depois da final do BBB24, assim como o Maycon e Lucas Buda, muitos ex-participantes estão reclamando que não têm recebido ofertas de trabalho.

Thalyta Alves, que foi a segunda eliminada do reality, deixou claro a falta de oportunidades após o “BBB 24”, mesmo não tendo sido cancelada pelo público:

“Bom, tá todo mundo me perguntando sobre essa questão financeira pós-BBB e, sim, galera estamos todos no mesmo barco. Titanic o nome. E, infelizmente, o mito de que basta entrar no ‘BBB’ para mudar sua realidade é, sim, apenas um mito. E é bom ressaltar que, de todas as votações para ficar, eu fui a com mais votos para ficar dos eliminados. Não saí cancelada, não pisei ou humilhei ninguém. Talvez se tivesse feito, teria ido mais longe no jogo, mas vivi o ‘BBB’ com o mesmo caráter que vivo a vida”, ela reclamou.

Já a Leidy Elin, que ganhou ódio nacional ao jogar as roupas do campeão Davi Brito na piscina do reality e foi levou a maior rejeição do programa em sua eliminação, desabafou sobre sua decepção com a atual situação. “Às vezes parece que estamos nadando para morrer na praia”, disparou.

Nizam, que teve atitudes bem polêmica no realitu, também ressaltou as dificuldades que vem enfrentando pós-reality show: “Assim como a maioria eu também pensei que muitas portas iriam se abrir, só não imaginava que seria na ba

Enquanto o ex-BBB Luigi declarou que não recebeu qualquer oportunidade para melhorar de vida. “Todo mundo me perguntando sobre oportunidades e tals. Que oportunidade?”, indagou ele.

Juninho se manifestou sobre o assunto ao mostrar para seus seguidores que havia voltado a trabalhar como motoboy. “Alguém: ‘Nossa, depois que saiu do BBB sumiu. Ficou rico, é?’. Eu: ‘Aham! Vou ali fazer umas entregas e já volto para a gente conversar’”, escreveu o carioca em um vídeo onde aparecia saindo de casa com o capacete.

A equipe de Michel Ribeiro fez um breve resumo da situação. “Ainda que a gente saiba que poucos se destacam, não pensei que seria tão difícil para a maioria. Juro, vocês não sabem, mas todos estão devendo ou gastando o que não tem em busca de oportunidades”.