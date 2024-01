Ex-BBB Gyselle Soares sofreu tentativa de assalto a mão armada em São Paulo

A musa usou o seu Instagram para contar detalhes sobre o fato para seus seguidores e amigos

Gyselle Soares contou detalhes sobre o maior susto que passou em sua vida e que teve até que fazer o uso de calmantes. A ex-BBB sofreu uma tentativa de assalto à mão armada em São Paulo, nesta terça, 23.

“Eu tô toda machucada, cheia de vidros no meu corpo. Eu tomei banho, mas eu tenho uma sensação dos vidros todos em mim ainda”, relatou a famosa, que ao chegar em casa precisou do auxílio de um remédio para conseguir se acalmar: “tomei um pouquinho de calmante, não estava bem. Fiquei com pânico, com crise de ansiedade”, disse À Caras.

O criminoso quebrou o vidro do carro e tentou levar a bolsa com alguns pertences da influenciadora. Ainda conforme a piauiense, que no último ano ficou no segundo lugar do reality A Grande Conquista, da Record, ele ameaçou tirar sua vida. “Sei que a polícia faz o serviço delas, mas eu não tenho energia para fazer um boletim de ocorrência. O prejuízo já está feito. Não tive acolhimento na cidade, me senti meio desamparada. Preferi vir para casa e me recompor”, conta.