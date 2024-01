Ex-BBB ganha mais de R$ 1 milhão na Mega da Virada

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que Paulinha ganha um prêmio milionário na loteria.

Amores, vocês lembram da ex-BBB Paulinha Leite, que participou da 11ª edição do reality e foi a 13ª a ser eliminada do programa? Pois bem, no último domingo, a sortuda foi uma das vencedoras da tão almejada Mega da Virada.

A ex-BBB conta que montou uma empresa de apostas para jogar na loteria e que o resultado tem sido benéfico, já que a mesma está ganhando com frequência, como em setembro de 2023, quando a sua empresa faturou R$3 milhões na lotofácil.

“Nosso grupo da aposta máxima ganhou mais de R$ 1 milhão. Acertamos cinco números que deu a quina e o único que faltou foi o 56 e estava lá o 57”, revelou Paulinha em suas redes sociais, detalhando sobre o prêmio que receberá: “Totalizando até agora, que eu tenho certeza porque eu vi os bilhetes, a gente fez no total de 11 quinas, isso só no bolão site e Telegram. Gente, é muito jogo.”