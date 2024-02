Ex-BBB Fabi Pacheco faz ‘dívida altíssima’ por causa de sua faculdade de Medicina

Genteeee, olha que notícia mais maravilhosa. A ex-“BBB 7” Fani Pacheco está realizando um sonho antigo que é se tornar médica. mas sabe e reconhece que foi preciso superar muitos desafios para chegar até aqui. A começar pelas inúmeras dívidas altíssimas que fez para financiar uma faculdade privada.

“Me formo médica no meio do ano. Só eu sei a luta para renegociar dívidas e fazer matrícula a cada seis meses. Mesmo com todos os meus privilégios, ajuda da família, trabalho, vendendo carro. Vou pegar meu CRM (documento que autoriza médicos a trabalharem) e trabalhar para pagar dívidas por anos com prestações altíssimas”, disse Fani.

O principal objetivo da ex-bbb era se especializar em psiquiatria para ajudar pessoas que, como ela, são neurodiversas. Só que ela revelou recentemente que vai explorar a área da cirurgia-geral e também relatou sobre as dificuldades para concluir os estudos por ser neurodiversa.

“Sem contar tudo que passei na adaptação pré e pós-pandemia por ser neurodiversa. A faculdade é muito cara, mas escolhi a melhor faculdade de Medicina particular do Brasil, segundo o MEC. Realizar meu sonho de ser médica psiquiatra e poder trabalhar com meu dom e ajudar as pessoas não tem preço. Faria tudo de novo”, complementou.