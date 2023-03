Ex-BBB Ana Paula Renault e deputado Nikolas Ferreira batem boca durante voo

O deputado está sendo acusado de transfobia após ter utilizado uma peruca e feito um discurso estupido na última quarta-feira (08).

Gente, que bafafá é esse, que rolou na manhã desta sexta-feira (10)? Para quem não está sabendo de nada, hoje pela manhã rolou a maior discussão entre a ex-BBB Ana Paula Renault e o deputado federal Nikolas Ferreira, dentro de um avião que fazia o trajeto de Congonhas, em São Paulo, para Confins, em Minas Gerais.

Ao sentarem um ao lado do outro, ambos começaram a se filmar e a trocar farpas.

“Parece até ironia do destino. Olha só quem sentou do meu lado agorinha, agorinha. Nikolas Ferreira, eu te indaguei se você vai continuar fazendo crimes…?”, iniciou a ex-BBB.

Incomodado com a alfinetada que Ana Paula lhe deu, o deputado resgatou o motivo que levou a expulsão da jornalista, na 16ª edição do reality mais famoso do Brasil.

Sem perder a pose, a gata peitou Nikolas, afirmando que o que estava em discussão não era a sua conduta no programa e sim a conduta do político no plenário, ressaltando a atitude transfóbica que o mesmo teve no último dia 8.

“O seu decoro parlamentar foi quebrado em pleno plenário. Você sabe que podia ter saído preso, né? Crime por transfobia, além de quebra de decoro”, declarou Ana Paula.

Logo em seguida, a ex-BBB ainda relembrou a ocasião em que o deputado expôs uma menina de 14 anos, transgênero, ao pedir que uma escola de Belo Horizonte fosse boicotada por deixar que a garota utilizasse o banheiro feminino.

“E o decoro? E a cassação? E seus outros processos? Você expôs uma menina de 14 anos, estudante de um colégio de Belo Horizonte”, relembrou a loira, que afirmou que o político seria processado por suas atitudes.

Por fim, Nikolas revela que não foi ele quem fez o vídeo da estudante e afirma que a ex-BBB pode processar quem ela quiser, insinuando que a mesma está passando vergonha.